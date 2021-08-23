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Землетрясение магнитудой 3 произошло в Иркутской области ночью 23 августа
Происшествия
Землетрясение магнитудой 3 произошло в Иркутской области ночью 23 августа
38.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС по Иркутской области

Иркутск, 23 августа. Сейсмологи Байкальского филиала единой геофизической службы РАН зафиксировали подземные толчки в Иркутской области в ночь на 23 августа.

Магнитуда землетрясения составила три балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился в районе озера Хубсугул в Монголии. В Иркутске, Белореченском, Сосновке, Усолье-Сибирском и Шелехове сила подземных толчков составила три балла, в Ангарске — 3-4 балла.

В одном из районов Бурятии сейсмологи зафиксировали магнитуду землетрясения до пяти баллов. Информации о пострадавших не поступало.

Недавно, землетрясение магнитудой пять баллов произошло на севере Забайкальского края. Эпицентр подземных толчков находился в 69 км от поселка Новая Чара.

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