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Политика
Politico заподозрило Зеленского в попытке помешать саммиту Путина и Меркель
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Politico заподозрило Зеленского в попытке помешать саммиту Путина и Меркель

  /   Обновлено: 23 августа 2021 08:25
Политика
Politico заподозрило Зеленского в попытке помешать саммиту Путина и Меркель
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 23 августа. Президент Украины Владимир Зеленский мог позвонить канцлеру ФРГ Ангеле Меркель во время саммита в Москве, чтобы помещать ее переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.

Звонок поступил на мобильный телефон канцлера Германии во время приветственного слова президента России. Меркель отклонила вызов.

В издании Politico предположили, что таким способом Зеленский мог попытаться подорвать шансы канцлера ФРГ на успех в переговорах с Путиным. Автор материала допустил, что украинский президент мог позвонить Меркель накануне ее визита в Киев с целью проверить правильность записи о встрече в своем ежедневнике.

В издании считают, что позвонить Меркель также могли ее преемник на посту председателя ХДС и канцлера ФРГ Армин Лашет, экс-председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, британский министр иностранных дел Доминик Рааб или экс-глава немецкого правительства Герхард Шредер.

Ранее Зеленский наградил Меркель орденом Свободы. Награда вручается за заслуги в утверждении суверенитета страны. В тексте соответствующего указа сказано, что канцлера наградили за заслуги в укреплении украинско-немецкого межгосударственного сотрудничества, поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности страны.

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