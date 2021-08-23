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Биолог Орлова назвала полезные и вредные качества летучих мышей для человека
Общество
Биолог Орлова назвала полезные и вредные качества летучих мышей для человека
pixabay.com  /  dustinthewind

Москва, 23 августа. Летучие мыши в России не являются переносчиками коронавируса, однако они все же могут быть опасны для человека.

Об этом рассказала кандидат биологических наук Мария Орлова. Летучие мыши, а также их паразиты все чаще становятся переносчиками различных патогенов. Так, недавно у рукокрылых в Южной Европе была обнаружена хламидиеподобная инфекция, пояснила специалист в интервью «Российской газете».

Однако летучие мыши бывают и полезны, они уничтожают насекомых-вредителей, рассказала биолог. Орлова привела в пример Сочинский национальный парк. Там в лесу развесили дуплянки для рукокрылых, чтоб те съели самшитовую огневку.

Недавно летучая мышь побила рекорд по продолжительности полета, преодолев 2018 километров на пути из Лондона в Россию, однако ее путешествие закончилось плачевно.

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