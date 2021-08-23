Самыми востребованными профессиями во время пандемии стали медики и инженеры

Москва, 23 августа. На фоне пандемии COVID-19 в России вырос спрос на медицинские, педагогические и инженерные специальности, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

По словам министра, среди абитуриентов в России сейчас наиболее популярны специальности в IT, медицине, здравоохранении, педагогике, а также инженерные профессии. Кардинальных перекосов и диспропорций в системе подготовки сегодня не наблюдается, сообщил в интервью газете «Известия» министр.

Все еще популярными остаются специальности юриста и экономиста. Тем не менее, государство за последние годы приложило много усилий, чтобы спрос был сбалансирован, отметил глава Минобрнауки.

Ранее специалисты сервиса по поиску работы Superjob в ходе опроса выяснили, то профессии охранника и бухгалтера для россиян оказались самыми скучными. В антирейтинг также попали продавцы, сторожа и офисные работники.