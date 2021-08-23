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Лавров: «Северный поток — 2» не усилит зависимость Европы от России
Политика
Лавров: «Северный поток — 2» не усилит зависимость Европы от России
Федеральное агентство новостей  /  Мохамад Жарбуа

Москва, 23 августа. Предположения, что газопровод «Северный поток — 2» поставит Европу в зависимое положение от российского газа, лишены оснований, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Газопровод является исключительно коммерческим, взаимовыгодным проектом. Речь идет о позитивной взаимозависимости, поскольку Россия также будет нуждаться в покупателях, рассказал министр венгерской газете «Мадьяр немзет».

«При этом странам-транзитерам в будущем придется конкурировать за право транзита, а не пытаться диктовать собственные условия», — отметил Лавров.

Вопреки опасениям лидеров стран, газопровод укрепит стратегическую энергобезопасность Европы на десятилетия вперед, уверен министр. Доверие России к европейским партнерам в сфере энергетической безопасности серьезно подорвано, также сообщил он недавно.

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Сергей Лавров газопровод Северный поток — 2
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