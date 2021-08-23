Лавров напомнил о готовности России сотрудничать с США в сфере кибербезопасности

Москва, 23 августа. Россия и США должны вместе начать организацию системного сотрудничества в сфере кибербезопасности, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерской газете «Мадьяр немзет».

Министр отметил, что к обнадеживающим в отношениях сторон моментов он бы отнес состоявшуюся по решению президентов России и США 28 июля в Женеве первую установочную встречу диалога по стратегической стабильности. По ее итогам должна начаться совместная работа Москвы и Вашингтона в сфере кибербезопасности.

«Президент России четко обозначил, в том числе публично, что результат на всех направлениях возможен», — заявил Лавров.

Он подчеркнул, что Россия сохраняет реалистичный взгляд и настаивает на взаимовыгодном сотрудничестве. Важно понимать, что путь к деэскалации сложен. Глава МИД РФ отметил, что многое в этой области зависит от договоренностей США и РФ.