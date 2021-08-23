Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 08:51
08:49
Видео
«Нафтогаз» готов продлить контракт с «Газпромом». События дня
08:40
Общество
Дачникам посоветовали поливать некоторые овощи мыльной водой
08:33
Происшествия
Амурский тигр загрыз человека в селе Хабаровского края
08:32
Политика
МИД России оценил вероятность отключения страны от системы SWIFT
08:31
Общество
Движение по тоннелю дамбы ограничат в Петербурге из-за ремонта
08:29
Политика
Байден объяснил свое решение вывести войска из Афганистана
08:19
Общество
Жители Приморья ждут рекомендаций о старте повторной вакцинации от COVID-19
08:18
Политика
Лавров оценил взаимодействие России и Венгрии в борьбе с пандемией
08:17
Происшествия
Землетрясение магнитудой 3 произошло в Иркутской области ночью 23 августа
08:11
Политика
Politico заподозрило Зеленского в попытке помешать саммиту Путина и Меркель
Все новости

Лавров сообщил о разжигании межнациональной розни Зеленским

  /   Обновлено: 23 августа 2021 08:20
Политика
Лавров сообщил о разжигании межнациональной розни Зеленским
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 августа. Россия расценивает заявления украинского лидера Владимира Зеленского в отношении русских в качестве разжигания межнациональной розни.

Москва квалифицирует действия Украины по насаждению в стране национальной нетерпимости как неприемлемые действия. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров газете Magyar Nemzet.

«Напомню, что в первых числах августа уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь предложил всем неукраиноязычным жителям Украины покинуть страну», — сказал Лавров.

Зеленский 5 августа посоветовал русским искать себе место в России. Глава МИД РФ напомнил, что в Евросоюзе за разжигание межнациональной розни предусмотрено уголовное наказание.

Ранее Владимир Зеленский призвал русских покинуть Донбасс «во имя их детей и внуков». Он заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Лавров сообщил о разжигании межнациональной розни Зеленским
донбасс лавров зеленский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru