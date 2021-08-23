Лавров сообщил о разжигании межнациональной розни Зеленским

Москва, 23 августа. Россия расценивает заявления украинского лидера Владимира Зеленского в отношении русских в качестве разжигания межнациональной розни.

Москва квалифицирует действия Украины по насаждению в стране национальной нетерпимости как неприемлемые действия. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров газете Magyar Nemzet.

«Напомню, что в первых числах августа уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь предложил всем неукраиноязычным жителям Украины покинуть страну», — сказал Лавров.

Зеленский 5 августа посоветовал русским искать себе место в России. Глава МИД РФ напомнил, что в Евросоюзе за разжигание межнациональной розни предусмотрено уголовное наказание.

Ранее Владимир Зеленский призвал русских покинуть Донбасс «во имя их детей и внуков». Он заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией».