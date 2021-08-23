Лавров заявил о подрыве доверия к европейским партнерам по энергетике

Москва, 23 августа. Доверие России к европейским партнерам в сфере энергетической безопасности серьезно подорвано. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он напомнил, что в 2019 году Евросоюз специально принял задним числом поправки в газовую директиву Третьего энергопакета специально против газопровода «Северный поток — 2». Это было сделано в то время, когда основные инвестиции уже были произведены.

По словам Лаврова, этим Евросоюз нанес большой удар по главным принципам рыночных отношений, в частности, по защите прав добросовестного инвестора. Там самым доверие в отношении этих партнеров у России не прибавилось.

Зато Россия всегда выполняла поставленные задачи и никогда не давала усомниться в своей надежности в роли поставщика углеводородного сырья, подчеркнул Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

Лавров также высказался по поводу отношений России и США. По его словам, напряженность между Москвой и Вашингтоном далека от того уровня, на котором она находилась во время Карибского кризиса.