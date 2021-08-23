Цена биткоина превысила 50 тысяч долларов впервые с мая 2021 года

Вашингтон, 23 августа. Стоимость биткоина впервые с 15 мая временно превысила 50 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

На бирже Binance по состоянию на 05:42 по московскому времени биткоин рос в цене более чем на 2,5%, его стоимость превысила 50 тысяч долларов. Однако вскоре его курс немного снизился, оставшись в диапазоне 49,9–49,8 тысячи долларов.

По данным портала CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю цену биткоина по данным с более чем 20 бирж, криптовалюта дорожала на 2,33%, достигнув отметки в 49 915 долларов.

Курс сильно упал в конце весны, потеряв в мае почти треть от стоимости и обрушив цену криптовалюты с 57,7 тысячи до 37,3 тысячи долларов. Он начал подниматься со второй половины июля. Исторический рекорд криптовалюта поставила в апреле, когда стоимость биткоина достигла 64,85 тысячи долларов.

Ранее руководство криптобиржи Coinbase приняло решение о покупке цифровых монет для наращивания капитала. Биржа предупредила, что будет продавать свои активы только в случае их делистинга с платформы.