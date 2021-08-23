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Минтранс предложил ввести штрафы за перевалку вне портов
Экономика
Минтранс предложил ввести штрафы за перевалку вне портов
fleetmon.com

Москва, 23 августа. Минтранс России внес в правительство законопроект о введении штрафов размером до 10 млн рублей за рейдовую перевалку.

Рейдовой перевалкой называют перемещение грузов между судами за пределами портов. Внесенный Минтрансом документ дополняет также подготовленный ведомством законопроект об ограничении такой деятельности с 1 марта следующего года. В первую очередь речь идет о нефти и нефтепродуктах, сообщает «Коммерантъ».

За рейдовую перевалку в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) РФ гражданам грозят штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, должностным лицам — от 100 до 400 тысяч рублей, компаниям и ИП — от 0,5–1 млн рублей. За аналогичные нарушения в других местах штрафы могут достигать 10 млн рублей.

Минтранс в пояснительной записке отмечает, что нерегулируемая рейдовая перевалка создает угрозу загрязнения окружающей среды и появления аварийных ситуаций. Авторы законопроекта надеются, что в акватории порта грузы будут переваливаться при обязательном наличии плана по предотвращению и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов и нефти.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова предложила резко увеличить штрафы, которые назначаются за нанесение ущерба природе. Инициатива должна напрямую коснуться крупных предприятий, которые наносят вред природе своей деятельностью и имеют возможность регулярно «откупаться».

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