Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 07:18
07:16
Политика
Лавров: напряженность в отношениях Москвы и США далека от холодной войны
07:00
Экономика
Минтранс предложил ввести штрафы за перевалку вне портов
07:00
Общество
Здоровый сон помогает лучше запоминать нужную информацию
07:00
Политика
Зеленский заявил, что Украина проиграла информационную войну за Крым
06:36
Политика
МИД России заявил о непризнании талибов властями Афганистана
06:31
Общество
Пушкина анонсировала новый законопроект о защите от домашнего насилия
06:27
Экономика
Риэлторы зафиксировали бум на московском рынке съемного жилья
06:07
Армия
«Военторг» представил меховой костюм Путина на форуме «Армия-2021»
06:05
Армия
Глава ВПК Красовицкий рассказал об увеличении экспорта бронеавтомобилей «Тигр»
06:00
Общество
Крысы и неприятный запах: Саратов заполнен «благоухающими» мусорками
Все новости

Здоровый сон помогает лучше запоминать нужную информацию

  /   Обновлено: 23 августа 2021 07:00
Общество
Здоровый сон помогает лучше запоминать нужную информацию
pixabay.com/PD

Москва, 23 августа. Во время сна наш мозг делает много полезной работы, благодаря которой мы успешно функционируем днем.

Одна из таких функций — перемещение мозгом информации из кратковременной памяти в долгосрочную, что помогает закрепить данные для последующего использования, передает Lifehacker. Поэтому студентам гораздо больше подойдет перед сложным экзаменом на самом деле выспаться, а не зубрить всю ночь.

Также мозг восполняет запасы энергии. При недостатке сна вырабатывается больше гормона голода грелина, который человек, как правило, стремится заесть калорийной пищей. Если как следует высыпаться, то необходимость добирать нужные калории отпадет сама собой.

Недавно россиянам рассказали, как перенастроить свои биологические часы и превратиться из совы в жаворонка. Первый пункт — вставайте регулярно на 15-30 минут раньше нужного времени.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Здоровый сон помогает лучше запоминать нужную информацию
мозг сон память
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru