Здоровый сон помогает лучше запоминать нужную информацию

Москва, 23 августа. Во время сна наш мозг делает много полезной работы, благодаря которой мы успешно функционируем днем.

Одна из таких функций — перемещение мозгом информации из кратковременной памяти в долгосрочную, что помогает закрепить данные для последующего использования, передает Lifehacker. Поэтому студентам гораздо больше подойдет перед сложным экзаменом на самом деле выспаться, а не зубрить всю ночь.

Также мозг восполняет запасы энергии. При недостатке сна вырабатывается больше гормона голода грелина, который человек, как правило, стремится заесть калорийной пищей. Если как следует высыпаться, то необходимость добирать нужные калории отпадет сама собой.

Недавно россиянам рассказали, как перенастроить свои биологические часы и превратиться из совы в жаворонка. Первый пункт — вставайте регулярно на 15-30 минут раньше нужного времени.