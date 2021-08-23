Зеленский заявил, что Украина проиграла информационную войну за Крым

, 23 августа. Украина заранее проиграла информационную войну за Крым, заявил украинский президент Владимир Зеленский, говоря об «аренде» полуострова Москве.

Глава государства сообщил, что украинская сторона сдавала России Крым в аренду. Теперь же Киев собирается вернуть полуостров, который с 2014 года официально стал частью России. По мнению Зеленского, Киев проиграл информационную войну, никак не развивая присутствие Украины в этом регионе.

«Никакого там украинского телевидения не было. Какие там звезды выступали? Российские звезды только, и никто же не против, но где там была Украина? Где украинские новости? … Это информационная потеря, именно информационная потеря. Вот реальные ошибки бывших товарищей», — сказал Зеленский в интервью телеканалу «Украина».

Крым стал частью России в 2014 году после референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались воссоединение с Россией. Украина решение жителей полуострова не признает и по-прежнему считает полуостров «своим».

На днях Зеленский заявил, что крымчане якобы с радостью встретят украинскую власть. Россия неоднократно заявляла, что референдум прошел в полном соответствии с нормами международного права.