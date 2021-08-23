МИД России заявил о непризнании талибов властями Афганистана

Москва, 23 августа. Москва не планирует исключать «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) из списка террористических организаций.

Россия также не торопится признавать группировку новыми властями Афганистана. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов РИА Новости.

«Будем ориентироваться на практические шаги новых афганских властей и соответствующие решения Совета безопасности ООН», — пояснил он.

Сыромолотов отметил важность заявления талибов о том, что они не допустят использования Афганистана против третьих стран. Он также напомнил об обещании «Талибана» завершить боевые действия, амнистировать правительственных чиновников и соблюдать права женщин.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подтвердил выполнение заявлений «Талибана» по Афганистану. Речь идет об амнистии, окончании боевых действий и межафганском диалоге, пояснил Лавров.

1 Организация запрещена на территории РФ.