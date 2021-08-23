Пушкина анонсировала новый законопроект о защите от домашнего насилия

Москва, 23 августа. Законопроект, призванный защитить родственников жертвы, внесут в Госдуму после выборов, сообщила зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Документ учитывает также безопасность членов семьи. Пушкина в беседе с URA.RU привела в пример переезд матери с ребенком к родственникам, которые живут под гнетом агрессора. При вызове полиции таким образом агрессор получает защитное предписание, которое в первую очередь защищает мать, и с ее согласия полиция может выдать защитное предписание, защищающее ребенка.

Не так давно президент России Владимир Путин обратил внимание на важность профилактики домашнего насилия. Он напомнил, что в 2020 году более половины преступлений против детей совершены членами их семей.

Один из громких случаев такого рода произошел недавно в Башкирии. Женщина потеряла ребенка на шестом месяце беременности после удара вилами от мужа в рамках конфликта на бытовой почве.