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«Военторг» представил меховой костюм Путина на форуме «Армия-2021»
Армия
«Военторг» представил меховой костюм Путина на форуме «Армия-2021»
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 23 августа. Меховой костюм, в котором президент России Владимир Путин отдыхал в Туве, можно примерить на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

Костюм из натуральной овчины доступен на стенде «Военторга» в виртуальной примерочной. Его капюшон оторочен мехом енота, который не покрывается инеем на морозе. Костюм сделан для тайги и рассчитан на температуру до минус 40 градусов. Он легкий, удобный и не стесняет движений, сообщил ТАСС гендиректор АО «Военторг» Владимир Павлов.

К костюму созданы сумка, перчатки и шапка из того же материала. Он шьется только на заказ. Носить костюм могут мужчины и женщины, подчеркнул Павлов.

Форум «Армия-2021» стартовал 22 августа в Кубинке и продлится до 28 августа. Мероприятия проходят на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот». Форум разделен на выставочную, демонстрационную и научно-деловую программы.

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