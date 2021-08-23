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Глава ВПК Красовицкий рассказал об увеличении экспорта бронеавтомобилей «Тигр»
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Глава ВПК Красовицкий рассказал об увеличении экспорта бронеавтомобилей «Тигр»
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Москва, 23 августа. Россия улучшила и расширила экспорт бронеавтомобилей «Тигр». Об этом рассказал глава ООО «Военно-промышленной компании» (ВПК) Александр Красовицкий.

По его словам, Россия поставила Замбии 35 бронеавтомобилей «Тигр», где уже показали новинку на военном параде. Эти машины эксплуатируются в 20 странах мира.

В последние годы «Тигр» набирает популярность в Африке. Недавно на выставке в Кот-Д"Ивуаре машина произвела фурор и стала одной из главных звезд на мероприятии. Также популярными для экспорта стали бронеавтомобили «ВПК-Урал». Контракты на десятки машин с некоторыми странами уже заключены.

Поставка товара за рубеж занимает 25% от портфеля заказов «Военно-промышленной компании». Прогнозируемая чистая прибыль составит 2,2 млрд руб. в 2021 году, рассказал Красовицкий в интервью РИА Новости.

Недавно Военно-промышленная компания презентовала на форуме «Армия-2021» новый российский плавающий многоцелевой бронеавтомобиль.

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