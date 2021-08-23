Аномальная жара установится в ближайшие дни в ряде регионов России

Москва, 23 августа. Аномальная жара установится до конца рабочей недели в Поволжье, на юге Западной Сибири и на Урале, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На 6-9 градусов температура превысит норму в Приволжском федеральном округе (ПФО) и на 8-11 градусов — на юге Западной Сибири, в Омской и Тюменской областях, а также в Уральском федеральном округе, сообщает ТАСС.

В ХМАО воздух будет прогреваться до 33 градусов, в Республике Башкортостан — 38-40 градусов, в Свердловской и Курганской областях — до 36 градусов, в Омской области — 31-33 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на минувшей неделе температурные рекорды были побиты в нескольких российских регионах. Рекордные показатели отметили в Тюмени, Тобольске и Ханты-Мансийске.