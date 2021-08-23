Два человека пострадали в ДТП с перевернутым микроавтобусом в Холмском районе

Южно-Сахалинск, 23 августа. Авария произошла в Холмском районе примерно в 01:10 21 августа. Два человека в машине пострадали в результате ДТП.

УГИБДД Сахалинской области сообщает, что 54-летний водитель управлял машиной Toyota Hiace, которая двигалась на запад по трассе «Южно-Сахалинск-Холмск». На 85 километре, автолюбитель не смог справиться с управлением, в результате микроавтобус выехал на встречную полосу и съехал с дороги, после чего перевернулся, передает сайт astv.ru.

Мужчина и пассажир машины в результате аварии получили телесные повреждения. Сообщается, что пострадавшие были не пристегнуты ремнями безопасности.

Страшная авария также недавно произошла под Ростовом-на-Дону. В результате ДТП скончались пять человек.