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Роскосмос может отправить еще двух космических туристов на орбиту
Общество
Роскосмос может отправить еще двух космических туристов на орбиту
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 августа. После 2023 года на российском корабле «Союз» на МКС могут отправиться два космических туриста, подписание соответствующего договора готовится.

Коммерческие заказчики могут быть озвучены осенью, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев. Он подчеркнул, что намерения «там серьезные».

По словам Савельева, представить туристов планируют в октябре в ходе Астронавтического конгресса, который пройдет в ОАЭ.

Полететь в космос туристы смогут после 2023 года. Корабли Роскосмоса до этого времени расписаны. В конце текущего года и в 2023 году на «Союзах» на орбиту полетят туристы, которые оформили заказ через компанию Space Adventures. Новые кандидаты в космические туристы ведут переговоры с российской стороной, подчеркнул Савельев.

Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев подсчитал, что стоимость двух кресел в российском космическом корабле «Союз МС-20» будет стоить туристам около 80 млн долларов. Эксперт уточнил, что особенностью предложения Роскосмоса является возможность предоставления услуги «здесь и сейчас», а не неизвестно когда в будущем, хоть и дешевле.

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