Владимир Зеленский: Европа очень боится Россию

Киев, 23 августа. Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что многие лидеры европейских стран очень боятся Россию.

Именно поэтому лидеры многих стран не приедут на «Крымскую платформу», заявил политик на телеканале «Украина». Он напомнил, что «Крымская платформа» будет работать постоянно, а не один день. Центральный офис будет находиться в Киеве.

«Многие лидеры очень боятся, я даже не хочу говорить, кто боится», — заявил он.

Европа боится Россию, и это нормально, поэтому факт следует принять, подчеркнул украинский лидер. Также он рассказал, собирается ли баллотироваться повторно. По его словам, об этом речи пока что не идет, а опираться при таком решении только на собственные амбиции непозволительно.