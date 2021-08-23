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Байден не смог без подсказки назвать число погибших в Афганистане военных
Политика
Байден не смог без подсказки назвать число погибших в Афганистане военных
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 23 августа. Президент США Джо Байден воспользовался запиской, объясняя правильность решения вывести американские войска из Афганистана.

Во время традиционного брифинга в Белом доме один из журналистов задал Байдену вопрос о том, сколько американских военных погибли в Афганистане. На глазах у публики он достал из кармана пиджака лист бумаги, откуда зачитал катастрофические числа.

«Эта карточка у меня с собой каждый день — кого мы фактически потеряли: 2448 американцев мертвы, 20 722 ранены», — сказал Байден.

После этого президент США в очередной раз подчеркнул необходимость сворачивания миссии в Афганистане. Байден утверждает, что принял правильное решение относительно вывода американских военных из страны, сообщает RT.

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