Россияне в среднем занимают на ремонт жилья 270 тысяч рублей

Москва, 23 августа. Ипотечный бум в России повлек повышение спроса на кредиты для ремонта жилья. Оказалось, что в среднем россияне занимают на это дело по 270 тысяч рублей.

Кроме того, выяснилось, что женщины чаще берут деньги в кредит на ремонтные нужды. Они составляют 60% от общего числа, в то время как мужчины всего 40%, передают РИА Новости.

«Самый популярный срок — 60 месяцев», — сообщили авторы исследования.

Чаще всего озадачиваются таким вопросом россияне в возрасте 31-40 лет. Аналитики считают, что интерес к займам вполне оправдан: сейчас в стране выгодные ипотечные ставки, которые и спровоцировали внимание к кредитам на необходимые в новой квартире ремонтные работы. Накануне стало известно, что вскоре оформлять такие услуги станет еще проще: с 2022 года россияне смогут брать кредиты при помощи биометрических данных.