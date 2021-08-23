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Психологи объяснили значения поцелуев
Общество
Психологи объяснили значения поцелуев
wikipedia.org  /  GFDL

Москва, 23 августа. Психологи объяснили, что означают поцелуи мужчины и женщины и рассказали, чем они различаются.

По словам психолога, мужские поцелуи направлены на то, чтобы пробудить в женщине энергию. Легкий поцелуй в губы говорит о проявлении нежности в адрес женщины. Страстный поцелуй «по-французски» свидетельствует о намерениях заполучить женщину. Если мужчина целует кратковременно и резко, значит он настроен несерьезно, передает Femmie.ru.

У женщин немного иное отношение к поцелуям. Им для этого требуется воодушевление и наполнение энергией. Поцелуй от мужчины в людных местах говорит о его открытости и общительности. Неуверенный в себе мужчина обычно целует исключительно дома.

Утренние поцелуи свидетельствуют о нежности и внимательности, проявлении заботы и ласки. А вот если мужчина целует по вечерам после работы, значит он может сомневаться в избраннице и бояться, но дело может быть еще в усталости.

Если мужчина целует в лоб свою возлюбленную, он проявляет к ней заботу. Если женщина целует в это место, значит она хочет успокоить. О нечестности может говорить поцелуй в глаза.

Ранее известный сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук рассказал, как грамотно завершить отношения. Прежде всего, нужно понять, что отношения — это нечто совместное. Если, например, один любит, а второй лишь позволяет любить, то это не отношения, а вредная галлюцинация, которую надо лечить.

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