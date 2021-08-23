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«Натуральный сорбент»: диетолог Кораблева рассказала о пользе риса

  /   Обновлено: 23 августа 2021 04:55
Общество
«Натуральный сорбент»: диетолог Кораблева рассказала о пользе риса
Невские Новости  /  Евгения Авраменко

Москва, 23 августа. Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, кому полезно и кому противопоказано употребление риса в пищу.

Специалист в беседе с РИА Новости напомнила, что рис является диетическим продуктом, богатым на полезные вещества. В отварном злаке содержится всего 110-120 калорий на 100 граммов продукта. Сложные углеводы позволят не переедать, а также обеспечат сытость надолго.

Диетолог отметила, что при заболеваниях ЖКТ с диареей и вздутием живота рис легко усваивается и приносит пользу. При остром гастрите рекомендуются жидкие рисовые каши. Если у человека есть склонность, к запорам, рис не рекомендуется употреблять чаще двух раз в неделю.

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