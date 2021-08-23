Сенатор Рукавишникова выступила за ограничение сбора данных россиян в магазинах

Москва, 23 августа. Первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова высказалась за ограничения сбора данных россиян в магазинах.

Сенатор напомнила, что персональные данные являются нематериальным активом российских граждан. Поэтому требования закона в этой сфере и надзор за их соблюдением будут ужесточаться. Рукавишникова считает логичным ограничение сбора персональных данных, которые не требуются для совершения сделки.

«Во всем должна быть соразмерность», — сообщила РИА Новости сенатор.

Рукавишникова подчеркнула, что законодательство в России имеет солидный перечень направленных на защиту персональных данных мер. Но они соблюдаются далеко не всегда, признала сенатор.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за разглашение персональных данных. Изменения расширяют основания для привлечения к ответственности за раскрытие сведений в отношении силовиков.