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Россиянам перечислили полезные свойства лени

  /   Обновлено: 23 августа 2021 04:35
Общество
Россиянам перечислили полезные свойства лени
pixabay.com

Тамбов, 23 августа. Люди не должны винить себя за проявления лени. Это состояние приносит пользу организму, заявила тамбовский психолог Елена Дьячкова.

Лень помогает, когда организм испытывает усталость и перенапряжение. В этом случае она оберегает психику человека от различных сбоев.

«Лень позволяет отдохнуть и набраться сил, не делая то, что человек считает бесполезной тратой времени, или то, что не хочется делать в данный момент», — подчеркнула Дьячкова.

Если нужно избавиться от лени, психолог рекомендует использовать только определенные алгоритмы действий, не способные навредить организму. К ним, по данным портала «ТОП68», относится, например, «квадрат Декарта».

Психолог Марианна Абравитова ранее указала на роль лени в эволюции человека. Привычка переносить дела на потом позволила людям, по ее словам, развить аналитические способности.

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