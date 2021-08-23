Диетолог Белоусова назвала опасные сочетания дыни с другими продуктами

Москва, 23 августа. Употреблять дыню можно в различных формах, однако есть продукты, с которыми ее лучше не сочетать. Об этом рассказала врач-диетолог Анна Белоусова.

Несмотря на то, что многие специалисты твердят о недопустимости употреблять дыню с другими продуктами, экспериментировать все же можно, уверена Белоусова. Она привела в пример блюда средиземноморских стран — салат в дыне.

«Маленькая дыня выскребается, туда добавляются кусочки дыни, пармская ветчина или хамон, лук, иногда можно добавить авокадо», — поделилась рецептом врач.

Однако она предостерегла от употребления дыни с большим количеством свежих овощей, так как от такого сочетания может возникнуть расстройство пищеварения. Также не стоит запивать десерт холодной водой и кисломолочными продуктами, это может вызвать урчание в животе или диарею. Дыня полезна при заболеваниях печени и подагре, рассказала врач в интервью радио Sputnik.

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