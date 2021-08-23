Врач Подхомутников рассказал о пользе жимолости для работы сердца

Москва, 23 августа. Доктор медицинских наук Владимир Подхомутников назвал голубую жимолость одной из наиболее важных для укрепления иммунитета ягод.

Голубая жимолость богата витаминами и микроэлементами, а также может считаться рекордсменом по количеству антиоксидантов, которые помогают замедлить старение и благотворно влияют на состоянии сердца, мозга, печени и сосудов, сообщает РБК.

Витамин К в жимолости обеспечивает максимальное усвоение кальция, а калий и магний обеспечивают хорошую работу сердца. Кроме того, ягода помогает бороться с бактериями, которые вызывают ряд инфекционных заболеваний, в том числе перитонит и заражение крови.

Хранить голубую жимолость лучше в замороженном виде, отметил Подхомутников. Ягоду рекомендуется употреблять не более 100 граммов в день.

Ранее диетолог Елена Колотилкина предложила готовить варенье без сахара. Для такого способа заготовки подойдут смородина, клубника, малина, крыжовник и жимолость, подчеркнула специалист.