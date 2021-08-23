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Астрологи составили список самых надежных мужчин по знаку зодиака
Общество
Астрологи составили список самых надежных мужчин по знаку зодиака
pxhere.com

Москва, 23 августа. Телец, Лев и Скорпион вошли в список самых надежных мужчин по знаку зодиака, составленный астрологами.

Мужчинам, рожденным под знаком Тельца, свойственно стремиться к развитию и не сидеть сложа руки. Женщинам можно на них положиться, потому что они готовы брать ответственность за благополучие семьи.

Запросы Львов велики, но они будут трудиться, чтобы удовлетворять свои потребности. Такие мужчины готовы полностью обеспечивать и своих жен.

Скорпионы-мужчины часто становятся руководителями. Они ценятся за высокий уровень ответственности. Их надежность распространяется и на отношения с женщинами.

В перечне самых надежных мужчин по знаку зодиака также присутствуют Весы и Козероги. Для них характерно умение обеспечивать себя и свою семью.

Астролог Людмила Булгакова ранее перечислила худших мужей по знаку зодиака. В ее список вошли Близнецы.

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