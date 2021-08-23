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Женская сборная России по хоккею проиграла Канаде в матче ЧМ

  /   Обновлено: 23 августа 2021 03:56
Спорт
Женская сборная России по хоккею проиграла Канаде в матче ЧМ
fhr.ru  /  Официальный сайт Федерации хоккея России

Калгари, 23 августа. Женская сборная России потерпела поражение от национальной команды Канады в рамках второго матча группового этапа чемпионата мира. Встреча закончилась со счетом 1:5.

Соревнование проходит в Канаде. Единственную шайбу в составе сборной России забросила Ольга Сосина. Среди канадок результативно отличились Сара Филье, Элла Шелтон, Эрин Амброз, Мелоди Дауст и Ребекка Джонстон.

Российская команда за две игры завоевала три очка и находится на первом месте в группе A. В следующем матче отечественным хоккеисткам предстоит выйти на лед против сборной США. Матч должен состояться 24 августа.

Сборная России в первом матче одержала победу над сборной Швейцарии. Матч завершился со счетом 3:1.

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