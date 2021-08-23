Экранопланы могут использовать для связи Сахалина с Курилами

Токио, 23 августа. В Японии оценили планы сахалинской обладминистрации использовать экранопланы для перевозок грузов и пассажиров между Курилами и Сахалином, сообщает Yahoo News Japan.

В издании отмечают, что представители администрации Сахалинской области 3 августа участвовали в медиапрезентации Центральным конструкторским бюро судов на подводных крыльях имени Алексеева, которая прошла в Нижнем Новгороде. На мероприятии областное правительство поделилось планами по созданию морской высокоскоростной транспортной сети между Сахалином и Курилами.

Издание отмечает, что опыт практического применения экраноплана был только у СССР, где были разработаны аппараты проекта А-90 «Орленок» и проекта 903 «Лунь» («Каспийский монстр»). В Советском Союзе было построено всего несколько экранопланов. Но их продолжают активно проектировать в современной России.

Возможные планы по созданию высокоскоростной транспортной сети на Курилах и Дальнем Востоке главным образом направлены на усиление позиций России на спорных, с точки зрения Японии, территорий. Однако японские эксперты считают целесообразность такого проекта низкой с точки зрения экономической эффективности, сообщает Иносми.ру.

Ранее автор Telegram-канала «Крылья Войны» рассказал, как СССР совершил прорыв в области авиации. «Лунь» стал воплощением всех идей и мыслей главного в мире конструктора экранопланов Ростислава Алексеева.