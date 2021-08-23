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Депутат Рады: Зеленский проводит «Крымскую платформу» из-за квартиры в Крыму
Политика
Депутат Рады: Зеленский проводит «Крымскую платформу» из-за квартиры в Крыму
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 23 августа. Украинский депутат Илья Кива заявил, что глава государства Владимир Зеленский проводит «Крымскую платформу» из-за собственной квартиры в Крыму.

Кива на своей странице в Facebook сообщил, что президент создал саммит, потому что переживает за собственную квартиру на российском полуострове. По словам украинского депутата, Зеленский на регулярной основе платит квартплату России, однако отдохнуть в квартире не имеет возможности.

Парламентарий добавил, что президенты разных стран догадались о мотивации Зеленского, в результате чего не посетят «Крымскую платформу», либо «поехали подписями, под сомнительными документами». Украинский парламентарий также подчеркнул, что этот саммит является «сборищем».

Илья Кива ранее сообщил, что спецслужбы Украины пытаются привлечь его к уголовной ответственности по сфабрикованному делу. Оно также распространяется и на общественную организацию «Патриоты — За жизнь», которую возглавляет депутат.

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