Россиянам назвали популярные способы обмана при просмотре квартиры

Москва, 23 августа. Собственники жилья могут намеренно скрывать недостатки квартиры при просмотре их потенциальными покупателями.

Если при просмотре, продавец намерено пытается быстрее провести покупателя через приквартирное помещение в дом, возможно, таким образом он хочет скрыть неадекватных соседей, рассказала директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова в интервью РИА Новости.

Также россиянам порекомендовали при покупке квартиры обращать внимание на состояние подъездов, разбитые окна, пустые бутылки, разбросанные шприцы или грязь. Недобросовестный продавец также может попытаться скрыть слабую шумоизоляцию в доме, для этого он организует показ днем. Чтобы не попасться на уловки, риелторы рекомендуют опрашивать соседей, внимательно изучать окружение и смотреть квартиру в разное время суток.

Также стоит обращать внимание на перепланировку жилья, в случае, если у хозяев не окажется надлежащих документов на согласование, будущий владелец квартиры рискует быть оштрафованным на крупную сумму.

Недавно россиян предупредили о самых популярных схемах мошенничества с недвижимостью, среди которых поддельные документы, измененная стоимость, солидные задолженности за капремонт и другие.