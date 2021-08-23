Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 04:18
04:17
Общество
Диетолог Белоусова назвала опасные сочетания дыни с другими продуктами
04:14
Общество
Врач Подхомутников рассказал о пользе жимолости для работы сердца
04:11
Общество
Астрологи составили список самых надежных мужчин по знаку зодиака
03:56
Спорт
Женская сборная России по хоккею проиграла Канаде в матче ЧМ
03:40
Политика
Экранопланы могут использовать для связи Сахалина с Курилами
03:34
Политика
Депутат Рады: Зеленский проводит «Крымскую платформу» из-за квартиры в Крыму
03:19
Общество
Россиянам назвали популярные способы обмана при просмотре квартиры
03:14
Общество
Биохимик Мария Кулешова перечислила признаки плохой воды из-под крана
03:01
Общество
Минобрнауки может создать общероссийскую систему учета грантов
03:00
Политика
Публицист Кеворкян объяснил, почему не стоит недооценивать «Крымскую платформу»
Все новости

Биохимик Мария Кулешова перечислила признаки плохой воды из-под крана
Общество
Биохимик Мария Кулешова перечислила признаки плохой воды из-под крана
pixabay.com

Москва, 23 августа. Главными признаками плохой воды из-под крана считаются запах испорченных продуктов или хлорки, образование ржавчины в бытовой технике, а также серые или черные пятна на посуде.

Такие пятна на вымытой посуде могут свидетельствовать о наличии сероводорода в воде. Об этом сообщила эксперт-биохимик компании «Барьер» Мария Кулешова агентству «Прайм».

«По данным Роспотребнадзора, в 2020 году более 85% источников водоснабжения в России соответствуют санитарным нормам. Однако в регионах все чаще жалуются на «ржавую» воду из-под крана, ее неприятный запах и вкус», — сказала Кулешова.

Хлорирование воды хоть и является опасным методом очистки воды, но остается самым эффективным и доступным. Однако хлор не гарантирует полную очистку воды.

Ранее сообщалось, что питьевую воду для крымчан будут добывать на дне Азовского моря. На данный момент найденную в Азовском море воду осматривают на предмет качества и возможности к употреблению как питьевой.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Биохимик Мария Кулешова перечислила признаки плохой воды из-под крана
вода качество водоснабжение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru