Биохимик Мария Кулешова перечислила признаки плохой воды из-под крана

Москва, 23 августа. Главными признаками плохой воды из-под крана считаются запах испорченных продуктов или хлорки, образование ржавчины в бытовой технике, а также серые или черные пятна на посуде.

Такие пятна на вымытой посуде могут свидетельствовать о наличии сероводорода в воде. Об этом сообщила эксперт-биохимик компании «Барьер» Мария Кулешова агентству «Прайм».

«По данным Роспотребнадзора, в 2020 году более 85% источников водоснабжения в России соответствуют санитарным нормам. Однако в регионах все чаще жалуются на «ржавую» воду из-под крана, ее неприятный запах и вкус», — сказала Кулешова.

Хлорирование воды хоть и является опасным методом очистки воды, но остается самым эффективным и доступным. Однако хлор не гарантирует полную очистку воды.

Ранее сообщалось, что питьевую воду для крымчан будут добывать на дне Азовского моря. На данный момент найденную в Азовском море воду осматривают на предмет качества и возможности к употреблению как питьевой.