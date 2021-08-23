Минобрнауки может создать общероссийскую систему учета грантов

Москва, 23 августа. Информацию о грантах на исследования в России могут объединить в единой системе. Об этом заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Министр отметил, что ведомство ставит перед собой задачу по созданию такой базы. Система должна помочь оценить эффективность исследований и их результат. С помощью «государственной программы» в ведомстве хотят создать для исследовательской деятельности более комфортные условия и «сделать науку привлекательной для молодежи».

По словам Фалькова, министерство планирует консолидировать все средства на науку в России в рамках одной разрабатываемой сейчас программы научно-технологического развития.

«Мы хотим видеть цепочку от идеи до результата, понимая, где и как финансируются исследования и разработки», — сообщил газете «Известия» Фальков.

Отслеживание цепочки необходимо для того, чтобы узнать, приводит ли исследование к практическому результату или оно проводится ради научной статьи, уточнил министр.

Ранее Фальков назвал мотивацию обучающихся основной проблемой российского образования. Мнением министр поделился в ответ на вопрос о сроках отмены ЕГЭ в России.