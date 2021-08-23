Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 04:18
04:17
Общество
Диетолог Белоусова назвала опасные сочетания дыни с другими продуктами
04:14
Общество
Врач Подхомутников рассказал о пользе жимолости для работы сердца
04:11
Общество
Астрологи составили список самых надежных мужчин по знаку зодиака
03:56
Спорт
Женская сборная России по хоккею проиграла Канаде в матче ЧМ
03:40
Политика
Экранопланы могут использовать для связи Сахалина с Курилами
03:34
Политика
Депутат Рады: Зеленский проводит «Крымскую платформу» из-за квартиры в Крыму
03:19
Общество
Россиянам назвали популярные способы обмана при просмотре квартиры
03:14
Общество
Биохимик Мария Кулешова перечислила признаки плохой воды из-под крана
03:01
Общество
Минобрнауки может создать общероссийскую систему учета грантов
03:00
Политика
Публицист Кеворкян объяснил, почему не стоит недооценивать «Крымскую платформу»
Все новости

Минобрнауки может создать общероссийскую систему учета грантов
Общество
Минобрнауки может создать общероссийскую систему учета грантов
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 23 августа. Информацию о грантах на исследования в России могут объединить в единой системе. Об этом заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Министр отметил, что ведомство ставит перед собой задачу по созданию такой базы. Система должна помочь оценить эффективность исследований и их результат. С помощью «государственной программы» в ведомстве хотят создать для исследовательской деятельности более комфортные условия и «сделать науку привлекательной для молодежи».

По словам Фалькова, министерство планирует консолидировать все средства на науку в России в рамках одной разрабатываемой сейчас программы научно-технологического развития.

«Мы хотим видеть цепочку от идеи до результата, понимая, где и как финансируются исследования и разработки», — сообщил газете «Известия» Фальков.

Отслеживание цепочки необходимо для того, чтобы узнать, приводит ли исследование к практическому результату или оно проводится ради научной статьи, уточнил министр.

Ранее Фальков назвал мотивацию обучающихся основной проблемой российского образования. Мнением министр поделился в ответ на вопрос о сроках отмены ЕГЭ в России.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Минобрнауки может создать общероссийскую систему учета грантов
минобрнауки образование фальков
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru