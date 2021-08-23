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Астрологи перечислили топ-3 самых сексуальных девушек по знаку зодиака

  /   Обновлено: 23 августа 2021 02:50
Общество
Астрологи перечислили топ-3 самых сексуальных девушек по знаку зодиака
pixabay.com

Москва, 23 августа. Некоторых девушек звезды наградили необъяснимым притяжением и привлекательностью. Астрологи назвали три самых сексуальных знака зодиака.

На третьем месте расположились Стрельцы. Представительниц этого знака желают все мужчины. Девушкам-Стрельцам даже не приходится напрягаться, чтобы расположить к себе кавалера.

Второе место заняли Скорпионы. Они очень пленительны и сексуальны. Их желают все мужчины, однако не представитель знака зодиака Скорпион. Эти кавалеры боятся, что женщина-Скорпион окажется сильнее и будет властвовать над ними.

Лидерами оказались Львы. Даже если девушки этого знака перестанут ухаживать за собой, отбоя от ухажеров у них не будет. Женщины-Львы очень любят себя, поэтому и другие должны полюбить и захотеть их.

Недавно астрологи назвали месяцы, в которые рождаются самые очаровательные дети. По их словам, внутренняя привлекательность напрямую связана с датой рождения малыша.

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