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Байдена обвинили в подлости после обещаний спасти американцев в Афганистане
Политика
Байдена обвинили в подлости после обещаний спасти американцев в Афганистане
Global Look Press  /  Chris Kleponis - Pool via CNP / Keystone Press Agency

Вашингтон, 23 августа. Предвыборные обещания президента США Джо Байдена были построены на эмпатии и сочувствии, но они остаются только обещаниями, как и заявления о спасении американцев в Афганистане.

Кэтлин Троя МакФарланд, заместитель советника по национальной безопасности бывшего президента Дональда Трампа, назвала рассуждения демократа «подлостью» из-за невозможности выполнить обещанное.

«Позвольте мне быть ясным, любого американца, который хочет вернуться домой, мы доставим домой», — заявил ранее лидер страны.

Многим оставшимся в стране американцам приходится добираться через подконтрольные «Талибану»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) пограничные пункты, пытаться «по немощеным дорогам» добраться до Кабула, где им придется говорить через представителей группировки. Эти люди тоже нуждаются в помощи, но не могут добраться до аэропорта. Считается ли, что они не хотят вернуться домой, задала риторический вопрос замсоветника по данным Fox News.

Власти Соединенных Штатов делали одну ошибку за другой, подчеркнула МакФарланд. Сначала отказались от всех военных баз, затем потеряли руководящую роль в Афганистане. Теперь голословные обещания, которые идут вразрез с тем, что говорил Байден перед вступлением на пост президента. Тогда политик утверждал, что «сострадание имеет значение» и обещал «исцелить» США.

Недавно демократ в очередной раз вызвал недоумение у американцев. Во время пресс-конференции он забыл имя директора FEMA, чем нагнал журналистам подозрения в когнитивном упадке.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Джо Байден афганистан американцы
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