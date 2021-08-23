Зеленский подписал указ о блокировке «Ростелекома» на Украине

Киев, 23 августа. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие принятое Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) решение о блокировке доступа к ресурсам «Ростелекома».

Всего под санкциями оказались 12 российских компаний, в том числе АО «Бизнес ньюс медиа» и сайт его издания «Ведомости», АО «ТРК-3», ООО «Новинфо», «Лайт принт», «Наше завтра», «Народные новости», Ассоциация благотворительной помощи «Взаимопомощь» и информационное агентство «Анна-ньюс».

Кроме того, блокировке на Украине будут подвергнуты ресурсы газет «Версия» и «Московский комсомолец». Соответствующий указ пресс-служба офиса президента Украины опубликовала в воскресенье, 22 августа.

Ранее СНБО ввел санкции в отношении ряда россиян, которые якобы причастны к «преследованию» украинцев в Крыму. Под санкциями оказались блогер Анатолий Шарий, главный редактор издания «Страна.ua» Игорь Гужва и депутат Андрей Деркач.