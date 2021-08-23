Российским покупателям объяснили правомерность видеонаблюдения в магазинах

Москва, 23 августа. Системы видеонаблюдения сейчас работают почти во всех российских магазинах. Юрист Егор Редин объяснил, почему за покупателями ведется слежка.

Владельцы торговых точек чаще всего беспокоятся за кражу или порчу товаров. Видеонаблюдение в залах магазинов помогает им снизить убытки или получить весомое доказательство при обнаружении вора.

«Часто встречаются ситуации, когда кто-то пытается переложить дорогие продукты или технику в упаковку из-под более дешевых», — добавил Редин в беседе с агентством «Прайм».

Камеры следят не только за покупателями, но и за кассирами. Они фиксируют соблюдение персоналом санитарных норм и этику общения с клиентами. Все это не запрещено законом, отметил юрист.

Финансовый консультант Алена Никитина ранее рассказала, как можно сэкономить в магазине. Перед визитом в торговую точку она посоветовала заранее составить список предстоящих покупок.