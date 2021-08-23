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Иммунолог Жемчугов назвал опасное последствие медленной вакцинации населения
Общество
Иммунолог Жемчугов назвал опасное последствие медленной вакцинации населения
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 23 августа. Если доля привитого населения будет меньше 80-90% населения планеты, то в какой-то момент придется начать разработку новых вакцин.

С каждым изменением вируса вакцинный иммунитет уменьшается, потому что вирус, на материале которого сделана вакцина, меняется, пояснил доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с радио Sputnik.

Единственный выход — оперативно провести масштабную вакцинацию. Однако ученые ищут и другие варианты. Например, специалисты Центра имени Гамалеи разработали и хотят внедрить новую технологию создания вакцин, которая позволит быстро обновлять имеющиеся препараты при необходимости. Недавно первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко также напомнил, что важно вакцинировать и несовершеннолетних россиян, которые скоро начнут новый учебный год.

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