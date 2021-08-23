Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 02:48
02:36
Политика
Байдена обвинили в подлости после обещаний спасти американцев в Афганистане
02:26
Политика
Зеленский подписал указ о блокировке «Ростелекома» на Украине
02:17
Общество
Российским покупателям объяснили правомерность видеонаблюдения в магазинах
02:10
Общество
Иммунолог Жемчугов назвал опасное последствие медленной вакцинации населения
02:03
Спорт
Матч между «Ниццей» и «Марселем» прервали из-за поведения фанатов
02:01
Политика
Джо Байден забыл в прямом эфире имя директора FEMA
01:45
Политика
Грушко: после провала в Афганистане НАТО будет раздувать российскую угрозу
01:45
Общество
Американо-российский фильм о джазе покажут на Koktebel Jazz Party в 2022 году
01:44
Политика
Крымские татары в Турции осудили участие Анкары в саммите на Украине
01:29
Происшествия
Наводнение унесло жизни более 20 человек в Теннесси
Все новости

Матч между «Ниццей» и «Марселем» прервали из-за поведения фанатов
Спорт
Матч между «Ниццей» и «Марселем» прервали из-за поведения фанатов
Nation News  /  Юлия Нуртдинова

Ницца, 23 августа. Судьи остановили матч «Ницца» — «Марсель» в конце встречи. Причиной соответствующего решения стало поведение фанатов. Игра проходила в рамках третьего тура чемпионата Франции.

Сначала болельщики «Ниццы» кидали бутылки на газон, после чего выбежали на поле. В результате этого начался конфликт с марсельскими футболистами.

Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли собирался устроить потасовку с защитником «Ниццы» Жаном-Клером Тодибо. Наставника с трудом удержали полузащитник марсельцев Димитри Пайет и его тренерский штаб. В данный момент непонятно, когда игру могут возобновить. До остановки встречи «Ницца» вела со счетом 1:0.

Российские футбольные болельщики ранее также отличились. Фанаты московского «Спартака» вывесили оскорбительный баннер во время мачта с «Уралом».

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Матч между «Ниццей» и «Марселем» прервали из-за поведения фанатов
футбол франция марсель ницца фанаты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru