Матч между «Ниццей» и «Марселем» прервали из-за поведения фанатов

Ницца, 23 августа. Судьи остановили матч «Ницца» — «Марсель» в конце встречи. Причиной соответствующего решения стало поведение фанатов. Игра проходила в рамках третьего тура чемпионата Франции.

Сначала болельщики «Ниццы» кидали бутылки на газон, после чего выбежали на поле. В результате этого начался конфликт с марсельскими футболистами.

Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли собирался устроить потасовку с защитником «Ниццы» Жаном-Клером Тодибо. Наставника с трудом удержали полузащитник марсельцев Димитри Пайет и его тренерский штаб. В данный момент непонятно, когда игру могут возобновить. До остановки встречи «Ницца» вела со счетом 1:0.

Российские футбольные болельщики ранее также отличились. Фанаты московского «Спартака» вывесили оскорбительный баннер во время мачта с «Уралом».