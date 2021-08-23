Джо Байден забыл в прямом эфире имя директора FEMA

Вашингтон, 23 августа. Президент США Джо Байден забыл во время пресс-конференции имя директора FEMA Дина Крисуэлла, несмотря на то, что за несколько минут до выступления говорил с ним по телефону.

В Сети распространились видео, на которых Байден несколько секунд путается в словах и силится вспомнить нужное имя. Критики считают, что случившееся — очередной признак когнитивного упадка американского лидера, передает Daily Mail.

«Нет никого лучше, чтобы возглавить эту операцию, чем...чем...э-э-э ... ..Дин....э....Крисуэлл», — сказал политик.

Известно, что ранее президент перенес две аневризмы головного мозга, из-за чего его может иногда поражать спутанность сознания, характерная для этих заболеваний. Забывчивость и рассеянность главы США уже известна всему миру: накануне он также в ходе брифинга забыл вопрос репортера, перепутал название столицы Катара и продемонстрировал некомпетентность в афганском вопросе.