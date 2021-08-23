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Грушко: после провала в Афганистане НАТО будет раздувать российскую угрозу
Политика
Грушко: после провала в Афганистане НАТО будет раздувать российскую угрозу
wikipedia.org  /  Ukraine – NATO Commission chaired by the President

Москва, 23 августа. История НАТО — это рассказ о долгом поиске собственной востребованности, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Альянс после выхода из холодной войны с СССР и прекращения существования Организации Варшавского договора оказался в сложном положении выброшенной на берег задыхающейся рыбы. Чтобы не оказаться не у дел, они придумали «политику открытых дверей», нарушив обещания, данные западными лидерами Михаилу Горбачеву, объяснил политик в беседе с журналистами газеты «Коммерсант».

Поэтому провал в Афганистане может привести к тому, что пресловутую «российскую угрозу» начнут раздувать еще больше. События в стране подводят черту под эпохой больших операций НАТО, добавил Грушко.

Недавно глава Чехии Милош Земан обвинил экс-президента США Дональда Трампа и действующего лидера страны Джо Байдена в уходе войск Альянса из Афганистана. Оба политика, по мнению Земана, не проявили должной отваги.

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