Американо-российский фильм о джазе покажут на Koktebel Jazz Party в 2022 году

Коктебель, 23 августа. Премьера музыкального российско-американского фильма, посвященного 100-летию российского джаза, может состояться на фестивале XX Koktebel Jazz Party в Крыму.

Основатель фестиваля Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев и лидер американской группы Sasha's Block Александр Гершман планируют снять музыкальный художественный фильм. Сюжет расскажет о джазе 20-30-х годов в Москве.

Работу планируют показать на фестивале в Коктебеле во второй половине августа 2022 года. По словам создателей, фильм станет одним из «культурных мостов» между Россией и США.

«У нас есть музыка, сейчас пишем сценарий. <...> К следующему фестивалю, надеюсь, будет премьера«, — сказал Киселев.

Недавно сообщалось, что в Геленджике с 3 по 13 сентября пройдет фестиваль актуальной культуры «Сезоны». Об этом писал RT.