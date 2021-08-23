Крымские татары в Турции осудили участие Анкары в саммите на Украине

Анкара, 23 августа. Председатель турецкой Федерации крымскотатарских обществ Унвер Сель осудил проведение «Крымской платформы» и призвал власти Турции пересмотреть решение об участии в саммите.

В открытом обращении Сель отметил, что участие в организациях, содействующих вмешательству в ситуацию игроков вне региона, не приносит Турции пользы. По его словам, об этом свидетельствуют исторический опыт и понесенные после Крымской войны территориальные потери.

«По всем этим причинам крымские татары ожидают, что Турция пересмотрит свое решение об участии во встрече на Украине», — цитирует Селя РИА Новости.

Участие Турции в саммите поставит в тяжелое положение крымских татар и обернется угрозой региональной безопасности от Кавказа до Восточного Средиземноморья и от Каспийского до Черного моря, подчеркнул он.

По мнению Селя, это может негативно повлиять на интересы Анкары в региональных и международных вопросах. Кроме того, председатель Федерации крымскотатарских обществ Турции считает, что стране важно углубить сотрудничество и консультации с Россией в интересах региональной стабильности и решения проблем крымских татар.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва будет следить за диалогом стран в рамках саммита «Крымская платформа» и сделает ряд выводов. Она предложила представителям иностранных государств лично посетить полуостров и составить свое неангажированное мнение о жизни крымчан.