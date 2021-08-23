Наводнение унесло жизни более 20 человек в Теннесси

Нашвилл, 23 августа. Минимум 21 человек скончался и больше 50 пропали без вести из-за наводнения в Теннесси.

Соответствующей информацией поделился местный телеканал WKRN. Наводнение началось в субботу. Недавно телевидение сообщало о 17 погибших. При этом пропавшими без вести считались не меньше 42 американцев.

Теперь власти считают, что 51 человек пропал без вести. Спасатели продолжают вести поисковые работы.

Наводнение ранее произошло и на Гаити. Стихия обрушилась на районы, которые недавно пострадали от землетрясения. В результате этого спасателям тяжелее оказывать помощь пострадавшим.