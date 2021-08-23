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Больничный для родителей детей до семи лет будут рассчитывать по-новому
Общество
Больничный для родителей детей до семи лет будут рассчитывать по-новому
pixabay.com  /  Myriams-Fotos

Москва, 23 августа. Родители всех детей до 7 лет включительно смогут получать максимальные выплаты по больничному листу с 1 сентября, сообщает Минтруд России.

Данная ситуация затронет 1,5 миллиона родителей ежегодно. Выплаты будет осуществлять Фонд социального страхования из бюджета. Меры не приведут к увеличению расходов работодателей.

Адвокат Владимир Постанюк в беседе с «Российской газетой» рассказал, что теперь стаж родителей маленьких детей не будет играть роли. Размер больничных будет зависеть от зарплаты родителя.

«Так, нужно будет сложить доходы за 2 последних года и разделить эту сумму на 730 (количество дней в двух годах)», — уточнил специалист.

Получение пособия по больничному листу для детей старше 8 лет будет рассчитываться по прежней схеме — в зависимости от стажа, заявил юрист. В частности, за стаж менее 5 лет — 60% оплаты труда, от 5 до 8 лет — 80%, более 8 лет — 100% оплаты труда.

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больничный юрист Минтруд России
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