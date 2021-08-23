Россиянам назвали главное условие большого заработка не по найму

Москва, 23 августа. Современная действительность предоставляет множество возможностей для дополнительного заработка, рассказал директор по развитию бизнеса «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец.

Главное условие, которое позволяет постепенно начать зарабатывать хорошие деньги без трудоустройства по найму — готовность много работать и искать клиентов. При этом лучше всего работать законно. Легализовать доходы от профессиональных услуг или хобби можно буквально за пару минут, став самозанятым, передает «Прайм».

«Декларируйте доходы в налоговой, чтобы в один прекрасный день не нарваться на штраф», — посоветовал эксперт.

У самозанятых есть несколько важных преимуществ: они освобождены от бумажной волокиты, им не требуется вести налоговую отчетность, перечислять страховые взносы, работать с кассой. Недавно в Татарстане во время действия специального налогового режима эта категория заработала более 27 миллиардов рублей.