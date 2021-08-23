Дом Эдди Редмэйна на французском побережье сгорел во время лесных пожаров

Лондон, 23 августа. Дом, где провел детские годы британский актер Эдди Редмэйн, сгорел во время лесных пожаров на Лазурном берегу во Франции.

Герой киносаги «Фантастические твари» и фильма «Девушка из Дании» иногда возвращался в место, где вырос и встретил юность. Родители актера более трех десятков лет владели особняком, стоимость которого составляет 2 миллиона фунтов (202,5 миллиона рублей), однако стихия повредила постройку, передает Daily Mail.

Огонь разбушевался на территории многих стран летом 2021 года. В августе пламя добралось до Франции,а также потрясло США, где случились крупнейшие пожары в истории Калифорнии. Они уже уничтожили несколько тысяч квадратных километров леса и сотни домов.