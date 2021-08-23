Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 01:19
01:12
Общество
Россиянам назвали главное условие большого заработка не по найму
01:10
Происшествия
Вора в законе Кублашвили-Бойцова обнаружили мертвым в Краснодаре
01:09
Шоу-бизнес
Дом Эдди Редмэйна на французском побережье сгорел во время лесных пожаров
01:05
Общество
Диагностическая карта стала не нужна для покупки ОСАГО
00:54
Экономика
Аналитик АТОН Ганелин призвал инвесторов к осторожности на этой неделе
00:47
Политика
Зеленский: рано говорить о втором президентском сроке
00:46
Спорт
Карпин раскрыл планы по включению Дзагоева в сборную России
00:39
Армия
Стали известны новинки выставки «Армия-2021»
00:39
Общество
Суд над предполагаемым убийцей сирот начался в Самаре
00:35
Политика
Зеленский назвал причину продолжения конфликта в Донбассе
Все новости

Дом Эдди Редмэйна на французском побережье сгорел во время лесных пожаров
Шоу-бизнес
Дом Эдди Редмэйна на французском побережье сгорел во время лесных пожаров
Кадр из фильма «Девушка из Дании»

Лондон, 23 августа. Дом, где провел детские годы британский актер Эдди Редмэйн, сгорел во время лесных пожаров на Лазурном берегу во Франции.

Герой киносаги «Фантастические твари» и фильма «Девушка из Дании» иногда возвращался в место, где вырос и встретил юность. Родители актера более трех десятков лет владели особняком, стоимость которого составляет 2 миллиона фунтов (202,5 миллиона рублей), однако стихия повредила постройку, передает Daily Mail.

Огонь разбушевался на территории многих стран летом 2021 года. В августе пламя добралось до Франции,а также потрясло США, где случились крупнейшие пожары в истории Калифорнии. Они уже уничтожили несколько тысяч квадратных километров леса и сотни домов.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Дом Эдди Редмэйна на французском побережье сгорел во время лесных пожаров
особняк дом эдди рэдмейн
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru