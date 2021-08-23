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Аналитик АТОН Ганелин призвал инвесторов к осторожности на этой неделе

  /   Обновлено: 23 августа 2021 00:54
Экономика
Аналитик АТОН Ганелин призвал инвесторов к осторожности на этой неделе
pexels.com  /  pixabay

Москва, 23 августа. На данный момент рынки в Китае сильно корректируются, поэтому есть возможность коррекции и на российском рынке. В лучшем случае акции будут стагнировать.

Поэтому инвесторам стоит проявить осторожность, предупредил старший аналитик АТОН Михаил Ганелин в беседе с «Праймом». Кроме того, начинаются коррекции на рынках в США, снижаются цены на некоторые сырьевые товары, в том числе на нефть. Такая нервозность может перекинуться и на Россию.

«Мы не видим оснований, чтобы рынок показал какой-то значимый рост», — добавил специалист.

Многие бумаги, к тому же, сейчас укрепились в своих позициях. Лучше всего ощущают себя акции «Газпрома» и Московской биржи. Также эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин недавно отметил, что падение инфляции в США и других странах может вернуть рубль к историческому минимуму 2016 года.

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